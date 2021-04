Identificado os corpos encontrados na estrada de Floriano

Os dois corpos encontrados com vários tiros na manhã de quinta-feira foram identificados. Um é policial militar lotado na (PMESP) Polícia Militar do Estado de São Paulo, Luís Paulo Carvalho Afonso de Almeida, de 27 anos. O outro corpo é do advogado Márcio Vitor Castilho.

Os corpos foram encontrados na Estrada Virgílio Vilela, que liga os distritos de Floriano a Rialto, em Barra Mansa. Os corpos foram encontrados por um transeunte que comunicou o fato aos policiais do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Floriano. Ao chegar ao local, os agentes encontraram os corpos com perfurações por arma de fogo. Próximo aos cadáveres havia estojos de pistola e fuzil.

O perito da Polícia Civil esteve no local e recolheu cinco estojos de calibre 45, um de calibre 556, oito estojos calibre 40 e dois projeteis. Dentro da meia do pé direito do corpo de um deles foi encontrado um frasco contendo pó branco.

Os corpos foram removidos para o IML (Instituto Médico Legal), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Os agentes foram até a Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde obtiveram informações que os dois seriam residentes no bairro Alto dos Passos, em Resende.

Os dois teriam sido vistos pela última vez em um bar da localidade onde residiam e deixaram o local entrando em um veículo em companhia de outros dois homens. Os agentes ficaram sabendo, através dos grupos de Whatsapp, que um veículo teria sido queimado na Rua Alvarenga Peixoto, no bairro Liberdade, em Resende.

Uma equipe do 37º BPM do Serviço Reservado da Polícia Militar foi deslocada por volta de uma hora da madrugada de quinta-feira, para o local onde o veículo estava em chamas.

Policiais militares pesquisavam e descobriram que o veículo em chamas era um Fiat Palio Weekend ELX (verde), placa KYX2B69, registrado no nome de Luiz Paulo, de 27 anos, membro da PMESP. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, em Barra Mansa.