Até esta terça-feira, 27, o município havia aplicado 95% do total de doses distribuídas

Pinheiral vem se destacando pela agilidade na vacinação contra a Covid-19. Com 95% de doses aplicadas do total de imunizantes já distribuídos, o município aparece em 1º lugar em velocidade na vacinação entre as cidades da região do Médio Paraíba, segundo dados do Localiza SUS, divulgados nesta terça-feira, 27.

De acordo com o secretário de Saúde, Everton Alvin, os dados mostram a transparência com que o processo vem sendo conduzido, além do empenho das equipes em dar rapidez à vacinação. “O trabalho em conjunto entre as equipes da Secretaria de Saúde e da Vigilância em Saúde tem dado agilidade ao processo. Conforme chegam novas remessas da vacina, nos empenhamos em atender o maior número de pessoas o mais breve possível, pois, entendemos que quanto maior for o número de pessoas imunizadas mais próximos estamos de nos livrar de casos graves ocasionados pela doença”, frisou.

No total, Pinheiral já aplicou 8.371 doses da vacina, sendo que 2.681 moradores já completaram o ciclo de imunização, recebendo as duas doses. A campanha de vacinação segue em pessoas com comorbidades a partir dos 59 anos, conforme determina o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

De acordo com PNI, as doenças inclusas nessa etapa são: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão; cardiopatias; doença renal crônica; imunossuprimidos (HIV, câncer, transplantados); anemia falciforme; obesidade mórbida (índice de massa corpórea maior ou igual a 40); síndrome de down e cirrose hepática. Gestantes só poderão ser vacinadas mediante prescrição médica. Confira na íntegra o documento de comorbidades inclusas no Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19/view.