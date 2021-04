Reunião de diretoria da CDL Barra Mansa foi marcada por homenagens

A entidade entregou uma placa de homenagem ao prefeito Rodrigo Drable e parabenizou o ex-presidente da ACIAP BM, o empresário Bruno Paciello

Com presença de diretores da CDL Barra Mansa, da ACIAP e Sicomércio, a reunião de diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa, que aconteceu na sede da entidade na noite dessa quinta-feira, dia 29 de abril, foi marcada por homenagens. O presidente Leonardo dos Santos aproveitou a ocasião para divulgar os trabalhos da instituição, entre eles o andamento das obras do novo posto de atendimento ao associado, que será inaugurado até o meio do ano e funcionará no centro de Barra Mansa. Sobre as ações do Dia das Mães, Leonardo explicou a todos como funcionará o Concurso de Redação da Campanha “Minha Mãe é Nota10!” e divulgou a LIVE Solidária que acontecerá às vésperas da data e que ajuda na doação de alimentos pelo projeto da CDL Jovem.

A LIVE acontecerá no dia 7 de maio, às 20h30, com músicos da região, como Julinho Marassi e Gutemberg e o cantor Rodrigo Gavi. Cotas de patrocínio estão sendo vendidas e o valor será convertido para doação.

Ainda na reunião desta quinta-feira, o presidente Leonardo, em nome de toda a diretoria da CDL BM, prestou sua homenagem ao empresário Bruno Paciello Sobrinho – atual Secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa. Bruno foi presidente da ACIAP no período de 2019-2021.

“Com muita honra agradecemos toda sua parceria. Sabemos que a ACIAP tem o foco para indústria, mas você abraçou o setor varejista e, com sua garra, parceria e união, esteve conosco apoiando e acreditando na economia local em todos os campos. Obrigado por acreditar que juntos somos mais fortes”, disse Leonardo, entregando a Bruno uma placa de homenagem.

“As entidades têm mostrado sua força na cidade por meio da união, das ações em parceria buscando o único caminho: estar lado a lado para a geração de emprego e renda. E juntos tudo fica mais fácil. Agradeço essa importante homenagem num período significativo em minha vida”, agradeceu Bruno.

Finalizando a noite de homenagens, o presidente Leonardo juntamente com o presidente do Sicomércio Hugo Tavares, e o ex-presidente da ACIAP, Bruno Paciello, entregaram a placa de homenagem ao prefeito Rodrigo Drable e à sua equipe por toda postura, união e entendimento junto à classe empresarial da cidade, formando, junto às entidades, uma verdadeira aliança a qual fez toda a diferença para o engrandecimento do setor varejista e prestação de serviço em meio à pandemia da Covid-19.

“Prefeito, nosso muito obrigado em nome das nossas diretorias e por tudo o que tem feito pela nossa cidade e pelo setor empresarial, principalmente no último ano. Sabemos que enfrentar uma crise sanitária mundial em seu mandato é um desafio enorme. Mas você não mediu esforços para buscar o equilíbrio no combate ao contágio, e na manutenção dos empregos e renda aqui em Barra Mansa. Sua garra e seu entendimento de enxergar o todo, nesse difícil contexto, seu relacionamento e amadurecimento nas parcerias que juntos construímos nesse tempo, sua energia, seu trabalho incansável, sua determinação, tudo isso, nos deixou seguros, unidos, informados, e fez a diferença que hoje se mostra por meio do caminho que Barra Mansa segue. Uma cidade que tem sido referência na região e a qual nós muito nos orgulhamos. Parabéns”, enalteceu Leonardo dos Santos.

“Agradeço imensamente essa homenagem e não posso deixar de dizer que tudo isso se deve a uma equipe comprometida que está comigo e está no dia a dia enfrentando esses desafios, fazendo seu melhor. Meu compromisso com a nossa cidade é minha forma de retribuir todo o carinho que o povo tem comigo”, afirmou o prefeito Rodrigo Drable, ressaltando em seu depoimento que está extremamente orgulhoso, feliz e realizado por liderar Barra Mansa.