Flamengo goleia o Voltaço por 3 x 0

O Flamengo goleou o time do Voltaço por 3 a 0, com três gols do atacante Pedro, na noite deste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O primeiro tempo terminou em 0 x 0. Com a vitória o time está perto da final do Campeonato Carioca.

O primeiro gol do Flamengo surgiu aos 4 minutos do segundo tempo numa boa jogada do atacante Michel que rolou na medida para o atacante Pedro abrir o placar. Flamengo 1 x 0. O Michael voltou a fazer boa jogada e cruzou para Pedro aumentar. 2 x 0.

Arrascaeta que entrou no decorrer da partida foi a linha de fundo e com um toque sutil encobriu o goleiro do Volta Redonda Andrey e tocou para Pedro marcar de peito. Flamengo 3 x 0.