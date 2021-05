Guardas municipais prenderam no início da madrugada deste sábado, um homem com uma espingarda calibre 20, com oito cartuchos intatos, na Barreira Sanitária, na entrada da cidade no Centro de Paraty.

A prisão ocorreu durante abordagem feita a um veículo. O suspeito, maior de idade, morador do bairro Corisco (Paraty) foi preso em flagrante na Lei do Desarmamento. O delegado ainda não definiu a fiança que será imposta ao suspeito.