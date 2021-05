Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu por volta das 16h30min deste sábado ao colidir contra um caminhão na altura do km 237, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Piraí. O automóvel Renault/Logan colidiu na traseira da carreta que estava parada no acostamento.

O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. O condutor da carreta ficou ileso. Não houve reflexo no trânsito.