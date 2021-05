Motorista é preso por porte ilegal de arma de fogo, em Quatis

Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com um veículo VW Amarock de cor prata, placa, com dois ocupantes, um de 55 e outro de 47 anos, em atitude suspeita, na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, no Centro de Quatis.

Durante abordagem e fiscalização no interior do veículo, os agentes encontraram debaixo do banco do motorista, (um) revólver calibre 38, marca Rossi, com cinco munições.

Um homem, de 47 anos, assumiu ser o proprietário da arma. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Porto Real, onde foi autuado em flagrante com base na Lei do Desarmamento. Ele ficou preso até o pagamento de uma fiança que foi arbitrada em dois salários mínimos.