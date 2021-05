Polícia Militar apreende drogas, em Valença

Policiais militares apreenderam, na sexta-feira, por volta das 10 horas, depois de uma denúncia anônima, um jovem, de 18 anos e um homem, de 36 anos, na Rua Jacó Parreira, no bairro Cambotá, em Valença.

A informação dava conta que as drogas estariam na casa dos suspeitos. Os agentes partiram para residência e foram autorizados a entrar para chegar à denúncia. No quarto do jovem, foram encontrados três pinos de cocaína, 53 sacolés de maconha e R$31.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, onde o jovem ficou preso e o homem foi liberado e vai responder em liberdade.