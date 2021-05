A equipe do 28º Batalhão da Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira, duas pessoas com maconha e cocaína na Rua Nilo Peçanha, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.

Segundo os agentes, uma informação dava conta que um gerente do tráfico do bairro iria pegar as drogas para fazer a distribuição. Um suspeito também foi preso.

Foram aprendidos 160 trouxinhas de maconha e 782 pinos de cocaína, rádios transmissores, cinco celulares e 2 mil tubos vazios.