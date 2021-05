PRF recupera carro roubado, na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu na manhã de sexta-feira, por volta da 10 horas, um comunicado da NovaDutra (concessionária que administra a rodovia), sobre um veículo Fiat Uno Vivace, que estava abandonado no km 266, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O veículo foi encaminhado ao posto da PRF, no bairro Caiçara, na descida da Serra das Araras, em Piraí. Durante consulta os sistemas, os agentes constataram que se tratava de um veículo com registro de roubo no dia 29 de abril deste ano, em Volta Redonda.

Durante levantamento sobre o registro de roubo, o proprietário o veículo compareceu e apresentou o Registro de Ocorrência do roubo. Ele contou que tomou conhecimento do encontro do veículo através das redes sociais.

O registro foi feito na 94ª DP de Piraí e o veículo foi devolvido ao proprietário.