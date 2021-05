O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable disse nesse domingo que vai pretende denunciar ao Conselho Regional de Medicina (CRM), médicos que, segundo o prefeito, estariam fornecendo declarações falsas sobre comorbidades para favorecer pessoas para vacinarem na frente de outras prioridades.

“É uma vergonha alguns médicos se prestarem a isso”, disse Drable em publicação em sua rede social. “Como também é uma vergonha médico se prestar a dar atestado falso para a pessoal (sic) faltar [ao] serviço”, acrescentou.

“Fiquem atentos senhores médicos, vou denunciar no CRM e no MP”, destacou, acrescentando que “estão tirando a vez de uma pessoa ser vacinada”. E acrescentou: “Espero que o médico que fizer isso perca seu registro e seja impedido de praticar a medicina. Aviso está dado”.

Médicos se sentem ofendidos pela postagem do prefeito Drable

Abaixo o prefeito justifica a postagem.

Dois amigos médicos me reclamaram que se sentiram ofendidos pelo texto da postagem anterior. Não deveriam, pois, é óbvio, foi direcionado a quem estiver cometendo a irregularidade descrita.

Em respeito aos médicos sérios, faço aqui a ratificação do conteúdo, mas sendo mais claro:

1- há denúncias de atestados e laudos falsos sendo utilizados para tomar vacina;

2- inclusive com médicos fazendo a denúncia de que se recusaram a fazer atestado falso e que, em seguida, outro médico fez;

3- esse tipo de conduta tira a oportunidade de alguém que realmente seja do grupo prioritário tomar sua vacina;

4- os casos em que forem constatadas evidências de fraude serão levados às autoridades competentes;

5- lamento que alguns médicos sérios tenham se ofendido, não foi minha intenção. Mas o recado é para os que estão emitindo falsos laudos;

6- estamos em um momento tão difícil, tem gente tirando a oportunidade dos outros, e alguns preocupados com mimimi. A minha preocupação é com a vacinação, com o cuidado com a população. E, se alguém se ofendeu, eu lamento de verdade, mas tenho certeza que o recado chegou para quem deve chegar.