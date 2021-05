Resende recebe novo lote de vacina contra a Covid-19 neste domingo

Ao todo chegaram 5.270 doses, sendo 4.820 de primeira e 450 para a segunda aplicação

O município de Resende continua com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Neste domingo, dia 02, chegou uma nova remessa da vacina com um total de 5.270 doses que serão destinadas para a primeira e segunda aplicações.

Deste total de 5.270 entregues: 4.820 doses da vacina AstraZeneca são para a primeira aplicação e ainda 450 do imunizante Coronavac destinados para a segunda dose.

As equipes da administração municipal novamente foram até Barra Mansa receberem a nova remessa. Logo depois, seguiram com as novas doses até o local de armazenamento seguro de Resende para dar continuidade com a vacinação dos grupos prioritários.

-Vamos conseguindo aos poucos vacinar mais pessoas do município. Neste domingo recebemos mais doses do governo do Estado, sendo assim novas pessoas serão vacinadas com a primeira dose e outras seguem completando o esquema de vacinação. A vacinação contra a Covid-19 em Resende é feita de forma eficaz e ágil, seguindo rigorosamente os critérios estabelecidos para os grupos prioritários – frisou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Nesta semana a vacinação contra a Covid-19 em Resende contempla um novo grupo prioritário: pessoas com comorbidades. Na segunda-feira, dia 3, serão vacinadas mulheres portadoras de comorbidades com 59 anos, e na terça-feira, dia 4, serão os homens com comorbidades também de 59 anos.

As pessoas com comorbidades desta idade devem comparecer na segunda e terça-feira, em qualquer posto de saúde ou policlínica, das 8h às 12h. Vale lembrar a documentação necessária para a vacinação: comprovante de residência, identidade e documento que ateste a comorbidade. Entre os documentos de comprovação da comorbidade estão: receita médica, laudo, declaração do médico, entre outros.