Iniciativa visa acolher, principalmente, às famílias das vítimas da Covid-19; cadastro para atendimento está disponível no site da prefeitura

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu cadastro para Terapia Comunitária Integrativa online. Trata-se de um espaço de acolhimento para promoção da saúde mental em tempos de pandemia. A iniciativa visa amparar qualquer pessoa, principalmente, às famílias vítimas da Covid-19, os interessados devem se inscrever no site da prefeitura: https://new.voltaredonda.rj.gov.br, na aba “Coronavírus – Informações e Vacinação”, preenchendo todos os dados do cadastro.

As atividades vão acontecer durante a semana, os interessados poderão escolher o dia e horário. A Terapia será realizada diariamente por terapeutas comunitários formados pela Abratecom (Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa).

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) é uma metodologia que tem o objetivo de promover saúde com a construção de vínculos solidários, valorização das experiências de vida dos participantes, resgate da identidade, restauração da autoestima e da confiança em si. Uma das idealizadoras do projeto no município é a médica de família da Secretaria Municipal de Saúde, Silvia Mello dos Santos.

“Precisamos trabalhar o lado oculto dessa pandemia, o impacto da doença na saúde mental das pessoas. Fomos obrigados a uma nova vida, com restrições, isolamento e regras de distanciamento. Além disso, muitas perdas de familiares e conhecidos, um luto que ninguém esperava passar. Para dar conta deste cenário, a Secretaria Municipal de Saúde, através do departamento de Atenção Primária, resgata a Terapia Comunitária Integrativa, uma modalidade terapêutica já conhecida nesse município, que chegou a ser referência na antiga gestão do prefeito Neto. Agora na modalidade online estará aberta a qualquer pessoa, um espaço inclusivo de cuidado abrangente reconhecido hoje em vários países do mundo, disponível para a nossa população”, explicou a médica, que também é apoiadora da Atenção Primária em Saúde, e terapeuta comunitária.

Espaço das Artes Zélia Arbex recebe exposição 'Pop Lacre' do artista plástico Anco Márcio

Mostra começa a ser exibida nesta segunda-feira, dia 03, e segue até o dia 27; artista foi contemplado na Lei Aldir Blanc

O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, recebe a partir desta segunda-feira, dia 03, a exposição “Pop Lacre”, do artista plástico Anco Márcio, contemplado pela Lei de incentivo à Cultura Aldir Blanc. A mostra poderá ser visitada até o dia 27 de maio. Por conta das medidas de prevenção à Covid-19, o Espaço das Artes continua fechado para visitação, mas o público poderá visualizar as obras do lado de fora através dos vidros da galeria.

A exposição também pode ser conferida no site da Secretaria Municipal de Cultura (SMC): https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br. O artista plástico de Volta Redonda Anco Márcio trabalha com comunicação visual há mais de 37 anos e há sete vem desenvolvendo o seu projeto que tem influências da Pop Art, e que o intitulou como a “Pop Lacre”.

Anco participou de várias exposições (individuais e coletivas) em Volta Redonda, Resende, Piraí e Amsterdam, na Holanda (Exposição “Messagetothe World’’). Além disso, o artista coleciona alguns prêmios referentes à Galeria Rio Sul (Rede Globo); MAM (Museu de Arte Moderna) de Resende-RJ e no site Olho Vivo- VR.

Os trabalhos são realizados através de ensaios fotográficos, desenhos e colagens utilizando materiais que são descartados como lixo, e que podem ser reciclados, como, por exemplo, os lacres de alumínio.

“Utilizo o lacre de alumínio retirado das latas de cerveja e refrigerante como o elemento principal de minhas obras, mas não descarto a utilização de outros materiais reciclados para a composição de vários trabalhos”, explicou o artista.