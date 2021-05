Decreto altera funcionamento do comércio em Volta Redonda

O prefeito de Volta Redonda Antônio Francisco Neto (DEM) assinou o decreto (DECRETO N° 16.661.02) alterando o horário de funcionamento do comércio na cidade. O novo decreto tem como objetivo de atender a necessidade de adequar as regras funcionamento dos estabelecimentos sociais e comerciais, bem como adotar medidas restritivas e de segurança, no âmbito do Município de Volta Redonda, visando o combate do novo coronavírus.

O novo decreto entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 3 de maio. Comércio varejista, exceto shoppings centers/centros comerciais e supermercados/congêneres tem o seguinte horário de funcionamento: De Segunda a Sexta feira de 9 às 19 horas. Sábado de 9 às 13 horas.

Comércio varejista em geral

Comércio de combustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustíveis;

Comércio especializado em produtos naturais, suplementos e fórmulas alimentares;

Demais estabelecimentos não previstos nos Anexos I e II

Shoppings e Centros comerciais

Shoppings Centers: de 9 às 22 horas, com observação dos devidos protocolos

de segurança e distanciamento social, em especial nas áreas de alimentação;

Lojas dos Centros Comerciais: de 9 ás 19 horas, com observação dos devidos protocolos de segurança e distanciamento social, em especial quanto a permanência de pessoas nos balcões.