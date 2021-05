Homem é preso na Lei Maria da Penha, em Volta Redonda

Policiais militares foram acionados no domingo para verificar uma denúncia de uma mulher, de 30 anos, que estaria sendo agredida pelo seu companheiro, de 38 anos, na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e deteve o suspeito em flagrante na Lei Maria da Penha. O casal foi levado para a Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), onde a mulher passou por exame de corpo de delito, onde foram comprovadas as agressões. O suspeito foi preso na Lei Maria da Penha.