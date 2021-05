Ordem Pública de Barra Mansa realiza fiscalização no fim de semana

Medida teve como objetivo o cumprimento do decreto municipal em vigor

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, realizou ações de fiscalização em diversos bairros e distritos do município durante o último fim de semana, dias 1º e 02 de maio. O objetivo é dar continuidade ao trabalho de fiscalização, a fim de garantir o cumprimento do decreto municipal nº 10.239, que visa combater a Covid-19. A operação foi realizada pela força-tarefa formada pelas equipes da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização de Posturas, Fiscalização Fazendária e Procon.

A nova atualização do decreto mantém restrita a permanência de pessoas em praças e vias públicas da cidade. Além disso, determina o horário de funcionamento de bares e restaurantes até as 23 horas e a comercialização de bebidas nesses lugares até as 21 horas. Estabelecimentos que passarem do horário poderão ser interditados.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, falou sobre o plantão. “O trabalho do fim de semana junto com a equipe da força-tarefa foi mais tranquilo, pois a grande maioria dos comerciantes tem obedecido ao decreto do município. No entanto, nós continuamos informando quanto às festas em residências e estamos orientando as pessoas que não as façam, tendo em vista a possibilidade de contaminação”.

A Secretaria de Ordem Pública e a Fiscalização de Posturas se colocam à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito das ações de fiscalização da cidade, através do telefone (24) 3028-9369 e 3028-9339.

Fotos: Divulgação