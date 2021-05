Policiais militares prenderam no início da madrugada desta segunda-feira, um jovem, de 19 anos, após informações sobre um baile funk que estaria ocorrendo na Rua F, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e depararam com duas motos, uma com um casal e outra com o suspeito que acabou preso. Os motociclistas tentaram fugir, mas foram cercados e acabaram caindo. Os agentes conduziram os três à delegacia, mas apenas o jovem armado permaneceu preso.

Ele vai responder por porte ilegal de arma. Foto: Polícia Militar