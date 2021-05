Rodrigo Drable tem encontro com o governador Cláudio Castro

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable esteve reunido nesta segunda-feira, pela manhã, com o governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, que tomou posse no sábado, no lugar de Wilson Witzel que recebeu o impeachment.

Drable pediu ao governador apoio com relação a saúde e na geração de emprego. O prefeito disse que a expectativa é grande com relação a uma empresa que deve ser instalada no município. As negociações estão adiantadas e vai precisar da assinatura do governador para concretizar a vinda da empresa para Barra Mansa.