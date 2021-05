Policiais militares receberam uma denúncia sobre o tráfico de droga que estava ocorrendo com dois suspeitos no local conhecido como Retorno, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e conseguiu deter um suspeito com 16 pedras de crack, três trouxinhas de maconha, quatro pinos de cocaína, um frasco contendo pó branco, 200 Eppendorfs vazios e 1.520 etiquetas e R$ 110 em dinheiro.

O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.