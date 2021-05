Policiais militares receberam uma informação na manhã de sábado, por volta das 11 horas, dando conta que suspeitos estariam armados dentro de uma área de mata atrás do condomínio Minha Casa, Minha Vida, localizada no bairro Roma, em Volta Redonda.

O objetivo dos suspeitos era embalar as drogas recebidas. Os policiais militares se dividiram e conseguiram chegar até os suspeitos que estavam armados e com mochilas. Os agentes foram recebidos à tiros e houve revide. Após a troca de tiros os agentes depararam com um suspeito, de 33 anos, deitado na mata. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou já encontrou o homem morto.

Com outro suspeito, de 22 anos, os agentes encontraram uma pistola HS 59 (carregada) com cinco munições intactas e um cartucho deflagrado. O suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde prestou depoimento e ficou preso.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador calibre do mesmo calibre, cinco munições intactas calibre 9mm, um estojo deflagrado do mesmo calibre, 28 bolas de cocaína (pura); dois sacos totalizando 24 quilos de cocaína, oito sacos como aproximadamente oito mil pinos vazios, duas balanças de precisão, um caderno de anotação, 21 folhas com etiquetas e dois aparelhos celulares.