Ferramenta permite que consumidores e empreendedores identifiquem a presença do sinal da telefonia móvel em seus municípios e comparem diferentes prestadoras de telecomunicações

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (3/5), em seu portal na internet, o “Painel Cobertura Móvel”. A nova ferramenta apresenta em mapas interativos a distribuição da cobertura do sinal da telefonia móvel no Brasil. O Painel permite ao consumidor pesquisar a cobertura das operadoras móveis em seu município. Assim, a partir de mapas com as manchas de cobertura, o consumidor pode verificar a existência de sinal 3G ou 4G da prestadora móvel na sua residência, nas ruas por onde circula, no trabalho e na faculdade, por exemplo.

A ferramenta é útil para consultar a cobertura em todas as regiões do País. Capitais e demais regiões metropolitanas têm um maior percentual coberto pela telefonia e banda larga móvel em relação ao interior, mas ainda assim podem possuir áreas não atendidas.

O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, enfatiza que a disponibilização do Painel Cobertura Móvel segue uma das principais diretrizes da atual gestão da Agência, “o empoderamento do consumidor através de transparência e informação”. “Nessa perspectiva é fundamental aprimorar os dados setoriais e compartilhar essas informações com diversos setores, como acadêmicos, formuladores de políticas públicas, imprensa e sociedade civil organizada”.

Com o Painel Cobertura Móvel, as instituições de pesquisa e órgãos públicos podem realizar estudos e propor políticas públicas voltadas à expansão da banda larga móvel e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) com um conjunto de dados mais robusto, que inclusive diferencia áreas urbanas das rurais.

Segundo a Anatel, todos os municípios brasileiros possuem acesso à telefonia móvel, o que não significa que suas áreas urbanas são totalmente cobertas, e 91,2% possuem sinal 3G ou 4G. E, na malha rodoviária pavimentada de jurisdição feral, 46% da extensão tem sinal 3G ou 4G. “Novos compromissos e políticas regulatórias terão por objetivo a expansão dos trechos rodoviários cobertos, o que irá melhorar, por exemplo, a infraestrutura de transporte de cargas e passageiros”, afirmou o chefe da Assessoria Técnica da Agência, Humberto Pontes. Ele acrescentou que a cobertura 5G, na medida que for implantada no país, também será incluída na plataforma. O Leilão do Espectro 5G está previsto para ocorrer já no primeiro semestre deste ano. Os depoimentos do presidente da Anatel, Leonardo de Morais, e do chefe da Assessoria Técnica da Agência, Humberto Pontes, estão disponíveis na página da Anatel.

A nova ferramenta, que também será disponibilizada em versão beta para celulares, tem alto grau de precisão em relação à realidade enfrentada pelos brasileiros na cobertura da telefonia móvel. Criada a partir dos dados fornecidos pelas operadoras de serviços móveis, a simulação de sinal segue recomendações da União Internacional de Telecomunicações (UIT) utilizando o modelo de propagação ITU-R P.1812-5. Ressalta-se que os mapas de cobertura móvel divulgados pelas prestadoras de telecomunicações podem seguir outros modelos de medição.