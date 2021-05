Maio Amarelo

A Câmara Municipal de Volta Redonda mais uma vez muda a cor da fachada para AMARELO, com objetivo de promover a empatia e a humanização das estatísticas de acidentes de trânsito e chamar atenção sobre como a impaciência e a intolerância refletidas nas atitudes das pessoas quando dirigem; a Campanha Maio Amarelo segue com o tema “Respeito e Responsabilidade: pratique no trânsito”.

De acordo com dados da Agência Brasil, o movimento Maio Amarelo nasceu em 2014 e fomenta uma ação coordenada entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o objeto em questão: “segurança viária” com o alvo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. Apesar da diminuição do número de mortes nos últimos anos, o trânsito brasileiro ainda mata milhares de pessoas todos os anos. Em 2019, quando foi divulgado o último levantamento pelo Ministério da Saúde, foram mais de 31 mil vidas perdidas.

A Confederação Nacional do Transporte (CNT), por meio do Serviço Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) também são apoiadores centrais da ação. Para as entidades, é importante a união de forças de toda a sociedade para a causa. O vereador da Casa Legislativa – Nilton Alves de Faria- Neném, alerta que enquanto desrespeitarem as regras e as Leis, pode ser por um pedestre, um ciclista, um motorista, um passageiro ou um motociclista todos correm risco por falta de consciência e amor ao próximo. E, pontua: “Portanto vou continuar aderindo às Campanhas, faço questão de sempre iluminar a fachada da CMVR por um mês para sinalizar aos munícipes e, através de uma simples iluminação levantar questionamentos e discussões do quanto o respeito nas ruas deve prevalecer, e que não importa se você está na direção do carro ou atravessando a rua, independente do lugar que você esteja, sim você é um ser humano e merece respeito”- conclui Neném.