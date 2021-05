Capacita Resende abre inscrições para cursos gratuitos de maio

O programa Capacita Resende, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Resende e a Universidade Estácio, está com inscrições abertas para os cursos que acontecerão em maio. A iniciativa prevê mensalmente a oferta de diversos cursos on-line gratuitos de capacitação e desenvolvimento profissional à população e a agenda deste mês é voltada para jovens e adultos que atuam ou desejam atualização sobre temas nas áreas de Educação, Saúde, Vendas e Recursos Humanos. As inscrições podem ser feitas pelo link www.even3.com.br/ agendacapacitaresende/ .

– O Capacita Resende teve início em março e em dois meses mais de 300 pessoas se capacitaram em cursos como Cuidador de Idosos, Monitor de Creche, Liderança na Era Digital, Elaboração de Currículo, ou seja, temas atuais do mercado de trabalho e ministrados por professores das graduações da Estácio Resende de forma voluntária. A capacitação é voltada especialmente a pessoas que perderam seus empregos devido ao cenário da pandemia e que desejam retornar ao mercado de trabalho mais capacitados ou atualizar seu currículo com uma nova função, afirma o diretor da Estácio Resende, Adilson Samora.

Voltados também para jovens e adultos de baixa renda, estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior de instituições públicas, além de servidores públicos, os cursos do Capacita Resende são ministrados pela Internet por meio da plataforma Microsoft Teams. Ao final da capacitação, que é de curta duração, os alunos recebem um certificado.

Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a promoção dos cursos do ‘Capacita Resende’ é uma ferramenta importante para reforçar o município no processo de retomada dos empregos.

– Em janeiro deste ano o município registrou um aumento de 260% em novas contratações, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), e a iniciativa do Capacita Resende é muito importante para que o município continue nesse crescimento. É uma forma de qualificar a população e prepará-los ainda mais para o mercado de trabalho, tendo em vista que muitas pessoas perderam o emprego em decorrência da pandemia. Promover essa reinserção e continuar crescendo é uma das prioridades do governo e não mediremos esforços – disse o prefeito.