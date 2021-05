Covid-19: Pinheiral divulga novo óbito

Pinheiral registrou hoje (04/05) o quinquagésimo segundo óbito pela COVID-19. O novo óbito é de uma mulher de 49 anos que era portadora de doença renal crônica. Na cidade são 2472 casos confirmados (2363 curas, 52 óbitos, 40 em isolamento domiciliar, 12 internados fora do município e 5 internados no município). Até agora 4427 casos foram descartados.

Informamos ainda que agora o município realiza testes de antígenos no próprio Centro de Triagem, com entrega dos resultados no ato, o que significa que a divulgação de casos em análises não será mais necessária.