O dentista e empresário Ítalo Granato, de 85 anos, morreu na manhã desta terça-feira, vítima do coronavírus, no Hospital da Unimed, onde estava internado, em Volta Redonda.

Segundo familiares, o corpo será cremado às 17 horas, no Cemitério Portal da Saudade, no bairro São Geraldo. O empresário foi sócio da Imobiliária Brasília, vereador e secretário de governo na administração do prefeito Marino Clinger. Ítalo deixa esposa e dois filhos.