O vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, atual presidente do Legislativo (exercício 2021), recebeu na tarde da última sexta-feira de abril, o presidente da 5ª Subseção da OAB-Volta Redonda, Rodrygo Monteiro e o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dr. Rodolfo Levenhagen.

Na oportunidade, eles entregaram em mãos uma minuta com o Projeto de inclusão de todas as pessoas com deficiência no grupo prioritário para vacinação contra o Covid-19, em Volta Redonda.

Neném, no mesmo dia, esteve com o prefeito, que revelou e tranquilizou que já existe essa prioridade, e que em breve serão vacinados, de acordo com a chegada das vacinas no município. “Essa proposta é de extrema importância para garantir o direito a vida das pessoas e vamos encaminhá-la para que se torne realidade e atenda a essa parcela da população que precisa de cuidados”, disse o parlamentar.