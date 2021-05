Agentes do GAT e do Serviço Reservado da Polícia Militar apreenderam na tarde desta terça-feira, 10 trouxas de maconha, cinco pedras de crack, 47 sacolas de cocaína, uma réplica de fuzil e um colete balístico, na Servidão da Amizade, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.