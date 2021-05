Iniciativa visa auxiliar empreendedores durante a pandemia

Na manhã desta terça-feira (04), os secretários de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, e de Finanças, Leonardo Ramos, se reuniram com uma equipe da Caixa Econômica Federal e representantes das entidades de classe para negociar uma linha de crédito, a fim de auxiliar bares e restaurantes afetados pela pandemia da Covid-19

Durante o encontro, foi apresentado o Fungetur, um Capital de Giro destinado às empresas do setor do turismo. A iniciativa surgiu a partir de uma solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que viu a necessidade de dar suporte aos empresários que se encontram em dificuldades.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, é importante que a prefeitura tenha um olhar atento em relação ao comércio já consolidado no município. “A Prefeitura vem buscando novas empresas, mas sempre lembrando dos empresários que estão aqui conosco, investindo há anos em Barra Mansa. Esse é um trabalho de retenção e ajuda aos empresários que já estão na cidade”.

O secretário de Finanças Leonardo Ramos falou sobre o objetivo do encontro. “Essa reunião visa aproximar a Caixa Econômica para que a gente possa fomentar a economia, principalmente neste momento pandêmico. Vamos atender, inicialmente, bares e restaurantes que fazem parte de um dos nichos mais afetados nessa crise”.

A superintendente de Varejo da Caixa Econômica Federal, Reane Oliveira, apontou as facilidades para buscar o auxílio. “Hoje é muito simples a análise de crédito, a gente só precisa de alguns documentos que as empresas já têm. O Fungetur vai atender hotéis, pousadas, restaurantes e cafeterias, com taxas de juros muito atrativas e um processo muito simples. O que a gente quer estabelecer é facilitar, estreitar esse relacionamento com os empresários através das entidades e da prefeitura. Todos nós temos a mesma missão que é o crescimento e o socorro às empresas nesse momento que estamos passando”. Fotos: Felipe Vieira