Reunião tratou da importância da leitura acerca do projeto Leiturar

A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, juntamente com o secretário de Educação, Marcus Vinicius Barros, receberam na manhã desta segunda-feira (03) a escritora Rita de Cássia da Silva Terra de Souza. Durante o encontro, Fátima foi presenteada como um exemplar do livro Ninfa.

O livro criado para o público infanto-juvenil conta a história de Ninfa e tem como pauta principal a igualdade racial. O assunto é abordado de forma leve e descontraída, a partir de versinhos. A autora é ex-aluna de Fátima quando ela atuou como professora no Colégio Djair Machado Gomes, no bairro Bocaininha. Durante a conversa foi destacado o Projeto Leiturar, iniciativa da prefeitura que visa incentivar o hábito da leitura em crianças da rede pública municipal.

Fátima Lima apontou a importância de promover a leitura desde cedo. “Assim como a Rita, que foi inspirada por mim quando eu era professora, devemos continuar incentivando nossas crianças à leitura. Se nós queremos formar cidadãos conscientes, é necessário desenvolver trabalhos de leitura e escrita, mostrando a importância que o livro pode fazer na vida deles. É isso que a prefeitura vem trabalhando nas escolas com o Projeto Leiturar”.

O Secretário de Educação, Marcus Vinicius Barros, falou sobre a alegria de ver alguém do corpo docente do município com um trabalho tão impactante. “É um prazer para todos nós receber o material de uma servidora da nossa rede, com um trabalho que tem um grande impacto para os alunos. Esse trabalho traz uma grande visibilidade para o município. Para nós é motivo de muito orgulho”.

A escritora Rita de Cássia da Silva Terra de Souza contou que uma de suas inspirações para seguir na carreira foi a professora Fátima Lima. “Como minha professora na quarta série, ela me deu o primeiro livro que li. Era Zezinho Dono do Porquinho Preto, me lembro até hoje. Acredito que seja de extrema importância o incentivo à leitura, porque ela muda vidas”. Fotos: Felipe Vieira