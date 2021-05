Um carro foi atingido por um trem no início da tarde desta quarta-feira, na passagem de nível da Praça Oliveira Figueiredo, no Centro de Barra do Piraí.

O carro foi arrastado pelo trem, mas o casal que estava no carro não ficou ferido. Policiais militares e guardas municipais foram acionados. Foto: Redes sociais