O condutor de um Toyota Corola, de 47 anos, bateu na madrugada desta quarta-feira, por volta de 00h30min, no km 244, da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 244, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e no local constatou que um condutor, de 47 anos, trafegava pela contramão na pista sentido Rio de Janeiro, vindo a bater de frente com um Renault/Sandero, tendo como ocupantes um casal, o condutor de 70 anos e a passageira de 57 anos.

Os três envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves. Os condutores dos veículos foram atendidos pela equipe médica do Resgate da concessionária NovaDutra e liberados no local. A passageira foi socorrida e levada para Hospital São João Batista em Volta Redonda.

Foram realizados testes etílicos nos condutores, sendo constatado que o condutor do Toyota/Corolla, causador do acidente, estava embriagado, com índice de 0,84 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões).

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao condutor do Toyota/Corolla, por embriaguez ao volante e causar lesão corporal na direção de veículo automotor. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP de Piraí.

Além de ter sido preso e enquadrado no crime de trânsito por dirigir embriagado e lesão corporal, o condutor do Corolla foi multado em R$ 3.228,17 por dirigir embriagado e na contramão de direção, também terá a suspensão da CNH.