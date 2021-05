Membros são empossados e ficarão no cargo por dois anos

A nova diretoria executiva e os conselheiros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) tomaram posse na tarde desta quarta-feira, dia 05, no auditório da prefeitura municipal de Volta Redonda. O CMDCA é um órgão deliberativo e fiscal e controlador da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no município. Além da diretoria, o órgão também conta com a participação de conselheiros que representam o governo municipal, sociedade civil e o Fórum da Juventude Sul Fluminense.

A cerimônia foi transmitida ao vivo pela rede social do Conselho e contou com a participação presencial do presidente do CMDCA que transmitiu o cargo, Guilherme da Silva Benedito, da presidente empossada, Denise Alves de Carvalho, da subsecretaria do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Luzia Suhett Pinto, e do assessor especial do governo, Deley de Oliveira, que representou o prefeito Antônio Francisco Neto. Os conselheiros acompanharam a cerimônia on line.

Guilherme Benedito, que deixa o cargo, ressaltou que a função de presidente do Conselho não é uma tarefa fácil, principalmente, no setor administrativo. “Por outro lado, o Conselho nos ensina muito. Você tem contato com diversos órgãos e pessoas incríveis. O nosso principal desafio foi realizar a eleição do Conselho Tutelar, que teve bastante êxito. Tivemos uma aproximação maior com o conselho tutelar e conseguimos realizar um chamamento público que facilitou repasses para o Fundo para a Infância e Adolescência com aprovação dos projetos”, citou o ex-presidente do CMDCA.

A nova formação terá um mandato de dois anos, segundo explica a presidente empossada Denise Alves de Carvalho. Ela destacou em sua fala que o trabalho do Fundo para a Infância e Adolescência (Finad) está vinculado ao CMDCA. “Nós temos verbas para executar projetos já aprovados e estaremos em busca de mais recursos pelo Finad. Vamos juntos nos comprometer, principalmente, neste momento difícil que estamos vivendo, para fazer um belo trabalho a frente desta diretoria”, disse ela.

Ela afirmou ainda que todo o Conselho vai se empenhar com criatividade para preparar ações e serviços para as crianças e adolescentes. “Eu convoco toda a diretoria e os conselheiros para trabalharmos juntos. Focaremos em projetos criativos e preventivos”, afirmou, salientando também a prioridade na proteção da infância. “Vamos atuar no combate a violação de direitos que são temas graves como trabalho infantil, abuso e exploração sexual e violência doméstica. Isso está bem próximo de nós e não podemos fingir que não estamos vendo”, pontuou.

Luzia Suhett, subsecretária da Gegov e representando o secretário da pasta, Carlos Macedo, frisou que as pessoas que estão no conselho são dedicadas e que acredita que terão grandes desafios. “Haverá trabalho pela frente como a eleição do próximo conselho tutelar e a revisão do Plano Municipal da Criança e do Adolescente. E, nós do Gegov nos colocamos à disposição. Ajudaremos para que estas políticas sonhadas pelo CMDCA sejam traçadas e realizadas. Parabéns a nova presidência”, disse.

O assessor especial, Deley de Oliveira, que falou em nome do prefeito Antônio Francisco Neto, destacou o trabalho de amor e preocupação com as às crianças e adolescentes realizado pelo Conselho. “Vocês são importantes setores da sociedade que estão unidos para esta causa, e por isso, tenho o maior respeito por todos”, disse ele.

Ainda em discurso, Deley se colocou como intermediário entre o conselho e o governo. “Trabalho ao lado do prefeito e estou à disposição para ajudar o Conselho. Temos que cuidar das crianças agora, lutar contra o abandono, ajudar na construção de uma base familiar e criar uma expectativa de um futuro melhor para elas”, disse Deley.

A próxima assembléia do CMDCA ocorre no dia 18 de maio e será transmitida on line pelo canal do CMCDA no facebook.

A seguir, a composição da diretoria e conselheiros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

Diretoria:

Presidente: Denise Alves de Carvalho (SMAC)

Vice Presidente: Maria Cecília da Silva (LEIZ)

1ª Secretária: Ethiene Silva Correia (FBG)

2ª Secretária: Sabine Barbosa Marangon (FCSN)

REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA – FEVRE

Titular – Anderson Couto

Suplente – Luiz Carlos de Andrade Dias

FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA – FBG

Titular– Ethiene Silva Correia

Suplente – Iná leoneza

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Titular– Valéria Cristina Balbi Silva de Paiva

Suplente – Vanderluci Jesus Nunes

SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER – SMEL

Titular – Sílvio Henrique Vilela

Suplente – Daniel Alves Ferreira Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA – SMAC

Titular – Denise Alves de Carvalho

Suplente – Rosane Marques de Carvalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Titular – Clarisse Netto Rezende

Suplente – Kaique Lopes Maia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Titular – Mariana Souza Silva

Suplente – Eliane Rezende Alvarenga

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL – GEGOV

Titular – Larissa Cristina Garcez Silva

Suplente – Thalita Rodrigues da Sá

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO – SEPLAG

Titular – Cláudio Luís Ramos

Suplente – Caio Pinheiro Teixeira

REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL:

APAE – ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Titular – Zélia Pereira da Silva

Suplente E – Celi Lucas Moreira

CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Titular – Guaraciara Pouzada de Lavor Lopes

Suplente – Paloma de Lavor Lopes

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES FÍSICOS – APADEFI

Titular – Guilherme da Silva Benedito

Suplente – Rodolfo Levenhagem

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

Titular – Tereza da Glória Gomes de Oliveira

Suplente – Elisangela Neves do Nascimento

LAR E ESCOLA RECANTO DAS CRIANÇAS

Titular – Cristina Gama da Cunha

Suplente – Suelem Moreira Augusto

PASTORAL DA CRIANÇA

Titular – Lucilea Guimarães

Suplente – Nelson Ferreira de Freitas

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – ABE/VR

Titular – José Luiz Vieira de Araújo

Suplente – Dulciléia Aparecida Ramiro

FUNDAÇÃO CSN

Titular – Sabine Barbosa Marangon

Suplente – Alexandra Custódio Silveira

LAR ESPÍRITA IRMÃ ZILÁ – LEIZ

Titular – Maria Cecília da Silva

Suplente – Célia Maria Nicolau da Silva

ADOLESCENTES ELEITOS EM FÓRUM PRÓPRIO:

FÓRUM JUVENTUDE SUL FLUMINENSE EM AÇÃO – FJSFA

Titular – Gustavo Gomes de Oliveira Ferreira

Suplente – Nalanda Beatriz de Oliveira

Titular – Marcela Helena Pereira Silva

Suplente – Jéssica Vitória de Oliveira Ramos