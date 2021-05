CRAS Vila Coringa passa por reforma

Processo de revitalização teve duração de uma semana



A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou uma obra de revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vila Coringa, situado na Rua H.

A obra foi realizada por funcionários da prefeitura em parceria com moradores do bairro. Os serviços executados foram pintura, reparo dos vazamentos, instalação de ar condicionado, reforma na recepção, além de reparos nos encanamentos.

O Secretário de Assistência Social, J Chagas, se mostrou muito feliz com a realização da reforma no local. “Resolvemos fazer essa reforma que é algo simples, mas de grande valia. Os moradores ficaram extremamente felizes, principalmente as coordenadoras. Com pouco fizemos o muito, de um CRAS que se encontrava abandonado e que agora está totalmente modificado, e tudo isso foi possível sem nenhum gasto”, explicou, informando que o material para a reforma foi doado.

A coordenadora de Assistência Social da Vila Coringa, Adriana Gomes, demonstrou-se realizada com a revitalização “É muito gratificante ver que um lugar que antes era mal utilizado e que se encontrava abandonado acabou recebendo muito carinho da prefeitura nos últimos quatro anos. Recebemos uma grande reforma e agora esta revitalização. Isso é de extrema importância, pois por ser um local que acolhe as pessoas, tem de ser aconchegante. Os frequentadores precisam se sentir em casa e agora o nosso CRAS está com jeito de casa”, declarou. Fotos: Chico de Assis