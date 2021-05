Projeto de orientação e conscientização contra as drogas foi apresentado ao secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho

Desde de que foi reformulado pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado, o programa “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência” tem sido apresentado no governo do Estado e ganhado apoio para a realização. Depois de ser explicado ao Secretário de Educação, Comte Bittencourt, que pretende disponibilizar o projeto nas 1,3 mil escolas estaduais no ano que vem, após estudos técnicos, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação conheceu o Programa de prevenção às drogas e pretende adotá-lo, ainda este ano, para as unidades da Faetec. Esse foi o assunto da conversa, na manhã de hoje (05/05), entre o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, o deputado federal Delegado Antonio Furtado e o presidente da Rádio Roquette Pinto, Thiago Gomide.

– Esse projeto é uma necessidade na pandemia. Temos acompanhado o aumento dos números de adolescentes e até de crianças fazendo uso de drogas. Com o projeto Despertar sendo implantado de início nas unidades da Faetec, vamos impactar de modo positivo, aproximadamente, 30 mil alunos. Agradeço a acolhida do Dr. Serginho e esta parceria tem tudo para dar certo – explicou o parlamentar.

Desenvolvido para funcionar de maneira remota, o trabalho de prevenção contará com treinamentos e palestras promovidos por autoridades de várias áreas, como Delegado de Polícia, Promotor de Justica, Juiz de Direito e Diretor de Escola, todos com vivência nesse mundo das drogas por atuarem, diretamente, com dependentes químicos que se envolveram em problemas criminais.

– Gostei muito da proposta. Está bastante estruturada e pode entrar em funcionamento até o segundo semestre. Já fiz contato com o presidente da Faetec, João Carrillho, para que tome conhecimento e possamos traçar as medidas necessárias para transformar em realidade essa maravilhosa ideia, uma Política Pública capaz de mudar o futuro de muitos jovens – afirmou o Secretário Dr. Serginho.

Dividido em etapas, o projeto vai contar com atividades de abordagem pedagógica sobre os males das drogas a partir das palestras dos especialistas. Ao final do programa, os alunos serão convidados a participar de um concurso relacionado ao tema, onde as 50 melhores redações serão publicadas em livro, dentre as quais 10 serão transformadas em podcasts gravados pela Rádio Roquette Pinto, além de prêmios.

– Já colocamos a Rádio Roquette Pinto à disposição para contribuir com esse projeto. Entendemos a importância do trabalho de prevenção. Queremos e vamos ajudar a disseminar as boas práticas – destacou o presidente da Rádio Roquette Pinto, Thiago Gomide. Suély Zonta – Assessoria de Imprensa