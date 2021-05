Motociclista sem CNH sofre acidente na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 16h15min de terça-feira para atender uma ocorrência de trânsito ocorrida no km 308, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do bairro São Caetano, em Resende.

Ao chegar ao local os agentes depararam com a condutora da motocicleta Suzuki/EN125 YES, de 28 anos, com várias escoriações. Ela foi socorrida pela equipe de Resgate da NovaDutra e levada para o Hospital de Emergência, em Resende.

A PRF constatou também que a mulher não possuía a CNH. Ela assinou um termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimada, sendo liberada para responder o processo em liberdade.

Foram aplicadas também multas pelas infrações no valor de R$2.054,20, tendo a motocicleta sido removida para o pátio por estar com o licenciamento vencido.