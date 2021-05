OAB-VR e Escola Superior investem em aperfeiçoamento de advogados

A parceria entre a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Volta Redonda, e a Escola Superior da Advocacia (ESA), vem rendendo bons frutos para advogados do Sul Fluminense. As entidades intensificaram cursos, palestras, entre outras ações, visando o aperfeiçoamento e a constante atualização dos profissionais da área. O objetivo é melhorar o desempenho das funções dos juristas, refletindo no atendimento de qualidade para quem precisa de um advogado.

– A atualização deve ser parte do cotidiano do advogado que, para desempenhar sua função, precisa acompanhar a velocidade das mudanças impostas pela sociedade e, principalmente, às relacionadas as instâncias superiores. Isso é imprescindível para o profissional, prestar um serviço de qualidade ao cliente – ressaltou o advogado e Diretor da ESA, Pedro Luiz Dalboni da Cunha, que também acumula a diretoria nacional do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direto de Família e Sucessões).

O próximo evento das entidades já tem inclusive data marcada e será um curso de pós graduação em Direito Civil e Processo Civil, com início em maio. Ainda esta semana, a parceria rendeu uma aula gratuita em homenagem ao professor e jurista Zeno Veloso, que morreu recentemente em função de complicações por conta da Covid-19. No evento os feitos do jurista foram citados como exemplos para os participantes, sendo o mais recente deles o Projeto de Lei 5.591/2019, em tramitação no Senado Federal para permitir a averbação simplificada para mudar o sobrenome de pai ou mãe no registro de nascimento dos filhos após divórcio, sem necessidade de ação judicial, assim como o parecer sobre namoro qualificado.

Estrutura OAB/VR

Segundo o presidente da OAB/VR, advogado Rodrygo Monteiro, os investimentos em aperfeiçoamento e qualificação de advogados em parceria com a ESA não param. Para incentivar as ações, a entidade passou a contar com quatro salas de aulas com espaço para quase 200 alunos para realização de cursos, aulas, palestras entre outras atividades.

– A ESA, recebeu o nome do meu pai, o advogado, José Rungério Monteiro, honra concedida pela diretoria da OAB, anterior a minha gestão, e esse braço da nossa entidade, tem muito a contribuir com nossos advogados para juntos constituímos uma parceria fundamental para a aproximação do ensino com as questões relacionadas ao cotidiano da advocacia, a qualificação do profissional do direito e desafios, em especial, neste momento econômico atual impactado pela pandemia de Covid-19.