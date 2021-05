Etapa de entrevistas terá data extra no dia 6 de maio para candidatos que faltaram nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril; Entrevista na data extra será no Espaço Z

A Prefeitura de Resende está prorrogando a segunda etapa do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da saúde por mais um dia: o dia 6 de maio de 2021. Com isso, a gestão municipal está convocando os candidatos que faltaram na entrevista nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2021 para uma nova oportunidade

De acordo com a secretaria municipal de Administração, o nome dos candidatos selecionados com os respectivos horários para se apresentarem estará disponível no Boletim Oficial da prefeitura publicado nesta terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Na data extra estipulada pela gestão municipal, os candidatos deverão comparecer ao Espaço Z no horário agendado na relação divulgada através do Boletim Oficial.