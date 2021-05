Município tem um dos melhores índices de vacinação no Estado ao adotar drive-thru e aplicação nos bairros

Volta Redonda ultrapassou a marca de 80 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. O número total de aplicações é de 83.248, sendo 60.201 primeiras doses e 23.047 segundas doses, de acordo com a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde na terça-feira (04).

Apesar de todas as dificuldades e da escassez de vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), o município obteve um dos melhores índices de cobertura vacinal por faixa etária do Estado do Rio, segundo o Ministério da Saúde.

Por idade, os índices apontam que os idosos com 80 anos e mais tiveram (92,1%); 75 a 79 anos (96,9%); 70 a 74 anos (96,7%); 65 a 69 anos (88,8%); 60 a 64 anos, que está em andamento atingiu 38,0% antes do início da semana. A taxa de cobertura geral de primeira dose em Volta Redonda é de 19,4%.

A Prefeitura de Volta Redonda tem utilizado duas estratégias de vacinação: drive-thru e aplicação descentralizada nos bairros. A vacinação com as pessoas dentro dos veículos ocorre na Ilha São João. Já a versão descentralizada acontece nas 46 Unidades Básicas de Saúde espalhadas pelos bairros da cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue vacinando as pessoas acima de 60 anos; pessoas com comorbidades acima de 50 anos; gestantes; puérperas (com menos de 45 dias) e profissionais de Saúde (mediante lista de cadastrados).

Todo esse grupo prioritário, além dos profissionais de Educação podem se cadastrar no site da Prefeitura de Volta Redonda: www.voltaredonda.rj.gov.br, na aba “Coronavírus – informações e vacinação” ou pelo link: https://bityli.com/0L6ot.

Estoque CoronaVac

O estoque para a segunda dose da vacina CoronaVac para pessoas com idade acima de 72 anos está esgotado. Tão logo o município receba novas doses dessa vacina, será divulgada a nova data de vacinação nos canais oficiais da Prefeitura.

É importante frisar que todo o estoque da CoronaVac foi utilizado para atender às segundas doses que já tinham alcançado os 28 dias, assim será feito com as demais doses que chegarem ao município.

Serviço

As informações sobre a vacinação em Volta Redonda podem ser conferidas através das redes sociais oficiais da prefeitura (@PrefeituraVR/prefeitura.vr) e o site.