Serviço é um complemento ao acompanhamento das condições da saúde de mulher

Barra Mansa deu mais um importante passo para melhorar a qualidade de vida das gestantes do município. Trata-se da implantação do atendimento odontológico especializado às futuras mamães. O serviço será ofertado no Hospital da Mulher, no Ano Bom, como complemento às consultas de pré-natal realizadas na rede municipal de saúde.

Na manhã desta quarta-feira (05), o prefeito Rodrigo Drable esteve no Hospital da Mulher, onde conferiu as instalações do consultório. A vice-prefeita, Fátima Lima, o presidente da Comissão de Saúde do Legislativo Municipal, vereador Eduardo Pimentel, e a vereadora Cristina Magno, suplente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, acompanharam a visita.

De acordo com Rodrigo Drable o procedimento é mais um esforço da administração municipal para melhorar o dia a dia da população. “Estamos avançando, promovendo ações que fazem a diferença na vida das pessoas. O atendimento odontológico especializado à gestante é também uma demonstração de carinho e respeito, marcas que têm consolidado o nosso governo”, destacou.

A diretora geral do Hospital da Mulher, Fernanda Chiesse, disse que o serviço será ofertado a todas as pacientes grávidas que fazem o pré-natal na rede pública de saúde. “A meta é atender, de maneira preventiva e curativa, as gestantes que necessitarem de algum tipo de procedimento odontológico. Toda gestante precisa fazer esse acompanhamento com o dentista, conforme estabelecido no protocolo do pré-natal”.

O coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas do município, Carlos Augusto Barenco, explicou que durante a gestação é comum as mulheres serem acometidas por gengivite gravídica, em função das alterações hormonais. “Por isso, neste período é tão importante redobrar a atenção com a saúde bucal”.

ATENDIMENTOS – Os encaminhamentos para os atendimentos odontológicos serão feitos através do obstetra que acompanha a gestante no pré-natal. O agendamento será feito no próprio Hospital da Mulher. Fotos: Paulo Dimas