Dois jovens, de 21 e 20 anos, foram abordados na noite de quarta-feira, numa motocicleta Honda Bros 160, na Estrada Professora Amália Guimarães, em Arrozal, distrito de Piraí.

Durante fiscalização, os agentes constataram de que a moto tinha registro de roubo. Segundo policiais militares, a numeração do chassi e do motor do veículo está adulterada. Os dois jovens vão responder em liberdade por receptação, enquanto a moto ficou apreendida na delegacia de Piraí. Foto: Polícia Militar