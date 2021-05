Prefeitura segue agora para quitar débito herdado com servidores de carreira

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) de Volta Redonda confirmou nesta quinta-feira, dia 6, que já iniciou o pagamento do 13º salário de 2020 de servidores municipais aposentados e dos pensionistas. Com isso, o dinheiro cairá na conta nesta sexta-feira, dia 7. São quase R$ 9 milhões pagos a quase 3,5 mil pessoas, que viraram o ano passado sem o benefício.

A partir de agora, a Prefeitura de Volta Redonda começará a reunir condições para quitar os valores dos servidores da ativa. De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Erick Higino, os esforços para economizar dinheiro público nos últimos meses permitiu equacionar esta parcela da dívida herdada pela atual administração. O pagamento já foi comunicado ao sindicato dos servidores, que se reuniu com integrantes do governo na semana passada.

“Já pagamos novembro, dezembro, que estavam atrasados, e iniciamos a quitação do décimo terceiro. Esse é um compromisso do atual governo, até mesmo por questão de respeito aos servidores”, disse ele.

O secretário afirmou que diante das dificuldades financeiras encontradas, o governo foi obrigado a apontar uma prioridade aos pagamentos. “O prefeito Antonio Francisco Neto solicitou que fossem priorizados os aposentados e pensionistas”, revelou.

Outra preocupação é conseguir dinheiro para pagar os cargos comissionados da gestão anterior, que também ficaram sem pagamentos totalizados de novembro, dezembro e o décimo terceiro. Segundo Neto, a maior dificuldade para quitar essa dívida é com relação às gratificações que estavam incorporadas aos salários.

“Estamos trabalhando muito para acabar com toda essa covardia que foi feita com os trabalhadores, sejam eles aposentados, da ativa e os comissionados. Temos nossas limitações, mas estamos trabalhando”, destacou o prefeito.