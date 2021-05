Porto Real realiza mais um processo seletivo no Horto Municipal

Foi realizado nessa terça, 4, no Horto Municipal de Porto Real, mais um processo seletivo voltado a contratação de pessoas junto ao setor privado. A ação aconteceu da parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda e uma construtora que atua na região. Ao todo foram chamadas 15 pessoas para as vagas de operadores de máquinas pesadas, pá carregadeira e patrol; servente de pedreiro e motorista de ônibus.

“Para esses que fizeram o exame hoje já irão começar na empresa nesta quinta, 06, e o objetivo, é que na próxima semana mais pessoas sejam chamadas. Vale ressaltar que, através dessas parcerias estamos atingindo um número de empregabilidade para pessoas diversas idades, desde os 18 aos 40 e 60 anos”, esclareceu a diretora de Trabalho e Renda, Taís Rodrigues, explicando que os processos seletivos são articulados por meio dos currículos enviados para a unidade. “Os interessados podem encaminhar os currículos através do e-mail: sectrabalhoerendapmpr@gmail. com. No campo “Assunto” é necessário especificar a vaga de interesse”. finalizou a diretora.

Os currículos também podem ser levados pessoalmente das 8h às 17h, na sede da Secretaria localizada à Rua Estevam Domingos Pederassi, n° 164/Centro. Mais informações através do telefone (24) 3353-4042.