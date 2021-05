SAAE identifica possível vazamento de água na Vila Brasília

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que identificou nesta quinta-feira, dia 6, um possível vazamento de água na Avenida Brasília, localizada no Complexo Vila Brasília, próximo ao posto de saúde da localidade.

As equipes já iniciaram os trabalhos de corte do asfalto para analisar a rede e verificar o ponto onde estaria ocorrendo o vazamento.

De acordo com o Saae-VR, os trabalhos estão previstos para terminar até as 15h, e quatro carros-pipa foram disponibilizados para atender eventuais necessidades de abastecimento no local.