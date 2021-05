Smac retoma parceria com o Corpo e Bombeiros para beneficiar crianças

Iniciativa irá permitir a volta do Projeto Bombeiro Mirim entre outras ações

Uma reunião realizada nesta semana entre a Secretaria Municipal de Ação Comunitária e o Corpo de Bombeiros irá possibilitar a volta do Projeto Guarda Mirim, em Volta Redonda. O objetivo é desenvolver nos participantes a percepção de riscos, buscando criar uma cultura preventiva.

Além disso, o Bombeiro Mirim busca promover mudanças comportamentais, tornando as crianças e adolescentes multiplicadoras de informações úteis entre as famílias e a comunidade. O projeto social é destinado aos jovens de 7 a 17 anos, de ambos os sexos.

A primeira comunidade a ser atendida pelo projeto será o bairro Três Poços, onde serão disponibilizadas 35 vagas. O curso tem duração de dois meses e as aulas começam no dia 15 de junho.

Os encontros são realizados às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h30, nas dependências do CRAS do bairro Três Poços e do 22° Grupamento de Bombeiros Militar, no bairro Aterrado.

A formatura está prevista para o dia 17 de agosto, na sede do Batalhão. No segundo semestre, as aulas serão ministradas no bairro Belo Horizonte.

Com metodologia própria, o projeto conta com aulas dialogadas, apresentação de filmes, material impresso distribuídos aos participantes com os conteúdos programáticos. Durante o curso são realizadas atividades práticas e teóricas, em que as crianças aprendem noções de primeiros socorros e prevenção a afogamentos, incêndios, acidentes domésticos e de trânsito.

De acordo com o Secretário Municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, através do Bombeiro Mirim os alunos se tornam cidadãos atuantes e conscientes de seu papel na sociedade.

“O Corpo de Bombeiros tem muita credibilidade junto à população, então fazer uma parceria com uma instituição desse porte é muito importante. Esse projeto estava paralisado e agora estamos retomando. Isso vai ser de grande valia para as crianças e adolescentes que vão ter a oportunidade de aprender como funciona essa corporação”, ressaltou Munir.