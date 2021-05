No primeiro Dia ‘D’ do ciclo, será imunizado o público-alvo contemplado até esta data, que são: crianças de seis meses a cinco anos de idade; gestantes; puérperas; e profissionais da saúde

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá o Dia ‘D’ de Vacinação contra a Gripe Influenza neste sábado, 8 de maio. Será o primeiro Dia ‘D’ de três do ciclo de 2021, que contemplará crianças de seis meses a cinco anos de idade, gestantes, puérperas e profissionais da saúde. As vacinas serão aplicadas em todos os postos de saúde do município, das 8h ao meio-dia.

O calendário de vacinação contra a Influenza começou no dia 19 de abril no município, com crianças de seis meses e dois anos de idade. Entre os dias 26 de abril e 30 de abril, foi a vez das crianças de três a quatro anos de idade. Do dia 3 de maio até 7 de maio, serão contempladas as crianças de cinco anos. Já os profissionais da saúde estão sendo imunizados desde o dia 19 de abril, tendo o prazo final deste grupo estipulado até esta sexta-feira, dia 7 de maio. As gestantes e puérperas devem ser vacinadas até o dia 9 de julho. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, explicou como foi planejada a Campanha contra a Influenza deste ano, levando-se em consideração a imunização no combate ao novo coronavírus (Covid-19).

— A recomendação do Ministério da Saúde é de que seja respeitado o intervalo de 14 dias entre as vacinas da Influenza e da Covid-19. Desta forma, a vacinação contra a gripe em Resende começou pelas crianças, grávidas e puérperas. A imunização da Covid-19 acontece no turno da manhã e a da Influenza no período da tarde. O calendário da Influenza no município foi dividido em três etapas: a primeira com crianças e profissionais da área da saúde; a segunda com idosos e professores; e a terceira voltada para pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Gestantes e puérperas serão beneficiadas durante toda a campanha, visando atenuar as chances de aglomeração. Esta campanha ocorre anualmente e, neste período de pandemia, é importante que a população-alvo redobre os cuidados com a saúde. Portanto, as pessoas devem estar atentas ao calendário e buscar a vacina nos postos”, informa.

O cronograma inclui a realização de três Dias ‘D’: no dia 8 de maio, para o público-alvo contemplado até a data; no dia 12 de junho, direcionado aos beneficiados na segunda etapa; e no dia 17 de julho, data final de vacinação no município, que contemplará todos os grupos da terceira fase da campanha.

Vale destacar que para ser vacinado pelo público com comorbidade, é necessário estar atento às patologias que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo governo federal. Fazem parte deste público os portadores de doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, obesidade, imunossupressão e trissomias, além de transplantados.

Pessoas com suspeita de Covid-19 ou sintomas de outras infecções também precisam adiar a vacinação para o vírus Influenza. Se estiverem completamente recuperados e já se passaram no mínimo quatro semanas do início dos sintomas ou da confirmação do diagnóstico, podem se vacinar contra a gripe. A medida cautelosa serve para minimizar o risco da disseminação da doença, além de evitar confusão de sintomas.

PRÓXIMAS DATAS

03/05 a 07/05 – Crianças de cinco anos

19/04 a 09/07 – Gestantes e puérperas

19/04 a 07/05 – Profissionais da saúde

08/5 – DIA D

10/06 a 14/06 – Idosos acima de 80 anos

17/05 a 21/05 – Idosos de 75 a 79 anos

24/05 a 28/05 – Idosos de 70 a 74 anos

31/05 a 04/06 – Idosos de 65 a 69 anos

07/06 a 11/06 – Idosos de 60 a 64 anos

12/06 – DIA D

14/06 a 18/06 – Professores

21/06 a 25/06 – Comorbidades

28/06 a 02/07 – Pessoas com deficiência

05/07 a 09/07 – Caminhoneiros

12/07 a 16/07 – Forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade

17/07 – DIA D