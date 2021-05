Um casal, que não foi identificado, foi atingido por tiros na tarde desta sexta-feira, em uma praça localizada na Vila Delgado, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Um homem foi atingido com um tiro na altura do pescoço. Segundo a vítima os autores dos disparos estavam num GM Traker (chumbo). Uma mulher foi atingida na altura o ombro esquerdo. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia.