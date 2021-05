Moradores do bairro São João reclamavam de barulho acima do permitido durante as noites

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) apreendeu nesta quinta-feira, dia 6, uma moto e autuou o motorista, após atender denúncias de barulho acima do permitido no bairro São João. Os moradores reclamavam que o veículo emitia um som alto de sirene diariamente após as 22h30.

De acordo com a Guarda Municipal, após receber as denúncias, os agentes constataram a irregularidade e identificaram que o veículo possuía o equipamento sonoro adaptado. Os guardas municipais relataram ainda que o motorista alegou exercer atividade de “segurança privada” no bairro.

A equipe de fiscalização da secretaria de Meio Ambiente realizou a aferição e o volume gerado pelo equipamento variava entre 62 e 75 decibéis, enquanto o limite permitido após as 22h30 é de 55 decibéis.

Foi feito o boletim de ocorrência na delegacia e, conforme o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), o veículo foi recolhido para o depósito da Guarda Municipal, a carteira de habilitação do condutor foi recolhida e o motorista foi autuado.

A partir de agora, investigações estarão em andamento para tentar descobrir quem são as pessoas responsáveis por tentar implantar um serviço ilegal de segurança privada no bairro.

Foto e vídeo: divulgação Secom/PMVR.