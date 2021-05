Lojas podem ficar abertas até as 19h nesta sexta-feira, enquanto no sábado poderão funcionar das 9h às 13h

A “Patrulha pela Vida”, grupamento da Guarda Municipal criado pela prefeitura para garantir o cumprimento das medidas preventivas à Covid-19, vai intensificar as ações de orientação sobre o uso de máscaras na véspera do Dia das Mães. O foco será estabelecimentos e consumidores que vão às ruas na busca pelos presentes.

Além da orientação sobre o uso correto das máscaras, as equipes da Patrulha pela Vida farão a vistoria de estabelecimentos comerciais para garantir que os locais estão cumprindo as medidas de segurança previstas em decreto.

“Precisamos estar vigilantes e atentos a situações que coloquem os moradores de Volta Redonda em risco, até para garantir a segurança das pessoas durante as compras. Vamos visitar os locais para saber se está sendo cumprindo o limite de clientes no estabelecimento, se há distanciamento e medidas de prevenção como uso de máscaras e álcool em gel por parte dos funcionários”, destacou o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis, que informou que panfletos com informações sobre como prevenir o contágio do novo coronavírus também serão entregues.

Fiscalização

A Guarda Municipal também atua junto à força-tarefa criada para fiscalizar e atender denúncias da população sobre o desrespeito às normas de prevenção e combate à Covid. Estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e igrejas estão sendo visitados.

Horário do comércio

Durante a semana, o prefeito Antonio Francisco Neto assinou um novo decreto que altera as regras de funcionamento dos estabelecimentos comerciais na cidade. Nesta sexta-feira, as lojas podem ficar abertas até as 19h, enquanto no sábado poderão funcionar das 9h às 13h.