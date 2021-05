Chefe do Executivo e parlamentar acompanharam os serviços no Palácio Barão de Guapy e Pátio de Manobras

Na tarde desta sexta-feira (07), o prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable e o deputado federal Delegado Antônio Furtado visitaram obras importantes para o município. Acompanharam o andamento dos serviços o presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, os vereadores Jefferson Mamede, Deco e Bruno Oliveira, os secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e o diretor executivo do Saae-BM, Adilson Rezende.

A primeira obra a ser visitada foi a restauração do Palácio Barão de Guapy, no Centro, que passa por recuperação da fachada e do piso térreo, pintura, nova rede elétrica, climatização e uma área de lazer. Uma das novidades é a criação de um espaço aberto, anexo ao prédio, que será futuramente utilizado para a realização de pequenos eventos, como peças de teatro, apresentações musicais e gastronomia. A reforma foi aprovada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o Inepac, e preserva as características arquitetônicas originais da construção.

Rodrigo Drable falou sobre o trabalho que vem sendo feito no prédio histórico. “A reforma que estamos fazendo no Palácio Barão de Guapy vai permitir que a área do Parque Centenário, junto com o prédio, se torne um dos locais mais bonitos de Barra Mansa e da região. Eu tenho certeza que é uma conquista para o lazer, para a cultura e vai ser um local que trará orgulho aos barra-mansenses”.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, explicou o andamento dos trabalhos. “A reforma do Barão de Guapy é uma obra importante para Barra Mansa, que segue avançando como deveria. Estamos chegando na fase final. A parte principal, de maior importância, que é a parte de concreto já foi terminada. Agora vamos concluir as esquadrias e a iluminação. A obra está avançando de forma positiva, dentro do cronograma”.

O Delegado Antônio Furtado elogiou o resultado da obra. “Como deputado federal, eu fico feliz de vir para Barra Mansa e perceber que a cidade, semana a semana, sempre se consagra como um município que se preocupa com a história, com a vida das pessoas. A vacinação aqui está transcorrendo de forma exemplar. Hoje, tive a oportunidade de conhecer o Palácio Barão de Guapy. Vi a biblioteca, vi onde funcionava a antiga sede da Câmara Municipal. Fico feliz em saber que, ainda este ano, a população vai ter de volta um prédio que tem 160 anos de existência. Meus parabéns ao prefeito. Acreditamos que este tipo de administração precisa ser replicada em outras cidades. No que eu puder ajudar, trazendo verbas de Brasília para que outras obras dessa envergadura sejam concluídas, eu farei com muita satisfação”.

Em seguida, o chefe do Executivo e o parlamentar seguiram para as obras do Pátio de Manobras, que estão em fase de readequação da linha férrea, construção de três casas no Campo do Ferroviário e entrega da passarela.

O prefeito Rodrigo Drable esclareceu a visita. “Estamos explicando para o deputado a dinâmica dessa obra, o que será feito, qual a consequência disso para a cidade, o impacto que causará no futuro de Barra Mansa e a forma de nós enxergarmos e vivermos a nossa cidade após a sua conclusão”, disse Drable, agradecendo o suporte dado pelos parlamentares para a conclusão desta obra. “Justiça seja feita. Nós temos que agradecer ao deputado Furtando, como a outros deputados que fizeram a emenda de bancada que nos permitiu andar com essa obra. Isso é fruto da união de muitos em prol do desenvolvimento de Barra Mansa”.

O deputado Furtado reafirmou a parceria entre a Câmara dos Deputados e a prefeitura de Barra Mansa. “Fico muito feliz que a nossa luta na Câmara, no sentido de nos unirmos a outros deputados e conseguir trazer recursos necessários para que essa obra tão importante, tão sonhada por Barra Mansa, se torne uma realidade. O impacto vai ser muito positivo. O prefeito já me explicou que vão ser criadas 2 mil vagas de estacionamento e vai tornar o trânsito mais fluido. Os deputados federais, eu aqui representando a Câmara, têm uma enorme satisfação de perceber que cada centavo do dinheiro público está sendo bem investido pelo bem da população”. Fotos: Chico de Assis