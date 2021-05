Condutor sem CNH bate na Dutra, em Barra Mansa

Um jovem, de 20 anos, que conduzia um veículo Fiat/Palio no início da tarde deste sábado, por volta das 14 horas, perdeu o controle de direção e colidiu contra a mureta central, no km 286, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Motoristas que passavam pelo local avisaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no posto do distrito de Floriano (Barra Mansa), sobre o ocorrido. A equipe da 7ª DEL se deslocou ao local, onde constatou que parte do veículo se encontrava na faixa da direita, podendo causar um acidente.

Os policiais rodoviários federais verificaram que o condutor sofreu algumas escoriações e não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O jovem assinou um termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando foi intimado. Ele foi liberado para responder o processo em liberdade.

Além de ter que responder o processo pelo crime de trânsito, também foram aplicadas multas pelas infrações encontradas no valor total de R$ 2.444,75. O veículo foi removido para o pátio, pois está com licenciamento vencido.